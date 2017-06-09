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الجمعة, 14 رمضان 1438 هـ, الموافق 9 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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المرداسي ومساعداه إلى سان بطرسبيرغ للمشاركة في تحكيم كأس القارات

المرداسي ومساعداه إلى سان بطرسبيرغ للمشاركة في تحكيم كأس القارات

الأحساء – عبدالمحسن القطان

غادر الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعداه الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، صباح أمس الخميس، إلى مدينة سان بطرسبيرغ الروسية؛ للمشاركة في كأس العالم للقارات 2017، بعد اختيارهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم نظرًا إلى تميزهم في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يخضع جميع الحكام لاختبارات عديدة أهمها في تقنية الفيديو الجديدة للوقوف على جاهزية الحكام من جميع النواحي.

وتضم قائمة كأس العالم للقارات أفضل 10 حكام على مستوى العالم يتقدمهم السعودي فهد المرداسي، والإيراني علي رضا فغاني، والجامبي قاساما باكاري، والأمريكي جيرير ويلم، والأرجنتيني بيتانا، والكولمبي ويلمار، والصربي مازيتش، والإيطالي جاليوكا روكي، والسلوفيني دامر سكومينا.

 

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