تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 14 رمضان 1438 هـ, الموافق 9 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“الكساء” يحسم بطولة الصداقة الرمضانية الثانية بنادي صلاح الدين 160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي الجيل رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية «النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر  المرداسي ومساعداه إلى سان بطرسبيرغ للمشاركة في تحكيم كأس القارات العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة  المدنية تؤكد صرف بدل النقل خلال الإجازة ومكافأة العمل الإضافي وفترة الانتداب الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة “الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة

الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة ، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير , تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات

«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل ...

تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر 

تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة ...

العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني

العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي ...

وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة 

وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*