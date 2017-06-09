الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة ، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير , تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.