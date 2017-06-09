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«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات

«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وقَّع وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ، عِدَّة عقود مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل 5 مطارات في المملكة وهي: “مطار الملك عبدالعزيز الدَوْلِيّ في جدة، ومطار الطائف الدَوْلِيّ، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، ومطار حائل الدَوْلِيّ، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع”.

وهذه الاتفاقيات تنص على تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدَوْلِيّ مع تحالف شركة شانجي للمطارات الدَّوْلِيَّة في سنغافورة بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة “20” عاماً، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدَوْلِيّ الجديد مع تحالف مجموعة أسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين، وشركة مطارات ميونخ، أما مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ومطار حائل الدَوْلِيّ، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، فتضمن عقدهم تطوير وإدارة وتشغيل المطارات بواسطة تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف “TAV”.

وَأَكَّدَ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل، وَفْقَاً لـ”الرياض”، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ في الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات، وتذليل كافة العقبات، وزيادة الفرص الاسْتِثْمَارِيّة بالقطاع لتوفير أرقى الخدمات للمسافرين وَفْقَ أحدث المعايير العالمية.

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