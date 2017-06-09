تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 14 رمضان 1438 هـ, الموافق 9 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“الكساء” يحسم بطولة الصداقة الرمضانية الثانية بنادي صلاح الدين 160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي الجيل رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية «النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر  المرداسي ومساعداه إلى سان بطرسبيرغ للمشاركة في تحكيم كأس القارات العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة  المدنية تؤكد صرف بدل النقل خلال الإجازة ومكافأة العمل الإضافي وفترة الانتداب الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة “الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان

رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ينفذ مركز جمعية البر في الصالحية بالأحساء خلال شهر رمضان الفضيل، عددًا من البرامج تحت شعار “ولو بريال.. كن للمحتاجين أقرب في رمضان”.

وبدوره، ذكر مدير المركز الشيخ عبدالله بن يوسف المهيني، أن تكلفة برامج “إفطار صائم”  و”زكاة الفطر” و”كسوة العيد” والإعانات النقدية بلغت نحو نصف مليون ريال، وأضاف “رؤيتنا أن نكون مركزًا رائدًا يوفر حياة كريمة للأسر المستفيدة من خلال عمل إداري منظم، ورسالتنا المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، وشعارنا (نخدم فقراءكم نيابة عنكم)”.

وأشار “المهيني” إلى أن مركز الصالحية منذ انطلاقته في محرم 1425هـ يعمل على تنفيذ العديد من البرامج بفضل الله ثم بتعاون ودعم أهل الخير والمحسنين، ومن ذلك: “المواد الغذائية، كفالة الأيتام، كفالة الأسر، الأجهزة الكهربائية، المساعدات النقدية المقطوعة، تسديد الإيجارات والفواتير، والكسوة، والحقيبة المدرسية، والأضاحي، ومؤونة الشتاء، وتفريج كربة، وإفطار صائم، وزكاة الفطر، وفرحة العيد، وعيدية يتيم، والكلمة الطيبة”.

وبيّن “المهيني” أن مركز الصالحية ينفذ مشروع “إفطار صائم” في 16 موقعًا ويستفيد منه نحو 1000 صائم، معربًا في هذا الصدد عن شكره لمؤسسة العنود الخيرية، ومؤسسة عبداللطيف العيسى؛ على دعمهما مشاريع المركز.

وقال: نسعى لرفع معاناة الأسر المستفيدة بصورة دائمة، ونعمل على تنمية إيرادات المركز بطريقة تضمن استمرارية الدعم لمواكبة التوسع في تقديم الخدمات، وذلك عبر مشروع وقف خيري سيعلن عنه قريبًا -إن شاء الله.

 

C-4J0HcWsAA_o6s C9Twm1YXcAApass DACp4y3XkAEswXi

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي الجيل

160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي ...

أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية

أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية

“البوحسن” يستعرض وقفات رمضانية في الأمسية الثالثة لتنمية الخالدية

“البوحسن” يستعرض وقفات رمضانية في الأمسية الثالثة لتنمية ...

20فتاة يستفدن من برنامج “عزم الرمضاني” بإسكان الجبر

20فتاة يستفدن من برنامج “عزم الرمضاني” بإسكان الجبر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*