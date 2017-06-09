رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ينفذ مركز جمعية البر في الصالحية بالأحساء خلال شهر رمضان الفضيل، عددًا من البرامج تحت شعار “ولو بريال.. كن للمحتاجين أقرب في رمضان”.

وبدوره، ذكر مدير المركز الشيخ عبدالله بن يوسف المهيني، أن تكلفة برامج “إفطار صائم” و”زكاة الفطر” و”كسوة العيد” والإعانات النقدية بلغت نحو نصف مليون ريال، وأضاف “رؤيتنا أن نكون مركزًا رائدًا يوفر حياة كريمة للأسر المستفيدة من خلال عمل إداري منظم، ورسالتنا المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، وشعارنا (نخدم فقراءكم نيابة عنكم)”.

وأشار “المهيني” إلى أن مركز الصالحية منذ انطلاقته في محرم 1425هـ يعمل على تنفيذ العديد من البرامج بفضل الله ثم بتعاون ودعم أهل الخير والمحسنين، ومن ذلك: “المواد الغذائية، كفالة الأيتام، كفالة الأسر، الأجهزة الكهربائية، المساعدات النقدية المقطوعة، تسديد الإيجارات والفواتير، والكسوة، والحقيبة المدرسية، والأضاحي، ومؤونة الشتاء، وتفريج كربة، وإفطار صائم، وزكاة الفطر، وفرحة العيد، وعيدية يتيم، والكلمة الطيبة”.

وبيّن “المهيني” أن مركز الصالحية ينفذ مشروع “إفطار صائم” في 16 موقعًا ويستفيد منه نحو 1000 صائم، معربًا في هذا الصدد عن شكره لمؤسسة العنود الخيرية، ومؤسسة عبداللطيف العيسى؛ على دعمهما مشاريع المركز.

وقال: نسعى لرفع معاناة الأسر المستفيدة بصورة دائمة، ونعمل على تنمية إيرادات المركز بطريقة تضمن استمرارية الدعم لمواكبة التوسع في تقديم الخدمات، وذلك عبر مشروع وقف خيري سيعلن عنه قريبًا -إن شاء الله.