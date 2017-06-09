160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي الجيل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يتنافس 160 متسابقًا في جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي للقرآن الكريم (رحمه الله) “مزامير آل داود” في نسختها الرابعة، والتي ينظمها نادي الجيل بالأحساء، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء، وتستمر المسابقة إلى يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان الجاري على صالة نادي الجيل بحي الملك فهد.

وقد افتتح أمين عام الجائزة فهد بن خالد العرجي، فعاليات الجائزة، بكلمة أكد فيها أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بكتاب الله العزيز، والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع الشباب على الإقبال على كتاب الله حفظًا وتدبرًا، وإعداد جيل صالح ناشئ على أخلاق القرآن الكريم وآدابه وأحكامه.

وقدّم “العرجي” شكره وتقديره لنادي الجيل متمثلًا في رئيس النادي أحمد بن فهد الغنيم، على الجهود الكبيرة لتنظيم وإنجاح المسابقة، كما شكر للجنة التحكيم برئاسة الشيخ إبراهيم بن خميس الصقر، وجميع لجان المسابقة، مشيدًا كذلك بالدور الكبير الذي يقوم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء متمثلًا في مديره عبداللطيف بن أحمد العرادي لدعم الأندية في إقامة مثل هذه البرامج المفيدة للشباب.

من جانبه، أوضح المشرف العام على المسابقة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجيل وليد بن محمد الشويهين، أنه في هذه النسخة يتم بث مباشر للمسابقة يبدأ من الساعة العاشرة مساءً إلى الواحدة صباحًا على قناة نادي الجيل في اليوتيوب والرابط يكون على حساب النادي في تويتر @jeel_club، ويشرف على البث رئيس لجنة التوثيق المهندس وليد بن خليفة الزويمل، وكذلك تغطية مباشرة على حسابات النادي الرسمية.

وأضاف “الشويهين” بأن عدد المسجلين وصل أكثر من (200) متسابق من داخل الأحساء وخارجها، بينهم عدة جنسيات عربية وإسلامية في مختلف المسارات والمستويات إضافة إلى تخصيص (32) جائزة منها (20) جائزة نقدية للفائزين في مسار الحفظ و(12) جائزة عينية قيمة للفائزين في مسار التلاوة “أندى صوتًا”، إلى جانب منح جميع المشاركين شهادات حضور.

في حين ذكر رئيس لجنة التحكيم الشيخ إبراهيم بن خميس الصقر، أنه بعد فرز الأسماء تم توزيع أيام المسابقة على النحو التالي: اليوم الأول للمتسابقين في مساري الحفظ والتلاوة، واليوم الثاني لمسار الحفظ، واليوم الثالث للمتسابقين من خارج الأحساء، واليوم الرابع لمسار التلاوة “أندى صوتًا”.

وأضاف: أما اليوم الخامس فلمن لم يتمكنوا لعذر من الحضور في مواعيدهم، واليوم السادس مراجعة وإعلان النتائج والتواصل مع الفائزين، واليوم السابع فسيكون حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وعن شروط ومستويات المسابقة، بيّن “الصقر” أن الفئة المستهدفة من سن 5 سنوات إلى 30 سنة، وتنقسم المسابقة إلى مسارين الأول «الحفظ» وفيه أربعة مستويات؛ حيث المستوى الأول حفظ وترتيل خمسة عشر جزءًا من سورة الكهف إلى سورة الناس من سن 8 سنوات إلى 30 سنة، والمستوى الثاني حفظ وترتيل خمسة أجزاء من سورة الأحقاف إلى سورة الناس من سن 8 سنوات إلى 17 سنة، والمستوى الثالث حفظ وترتيل جزئي عم وتبارك من سن 8 سنوات إلى 12 سنة والمستوى الرابع مخصص للأشبال من 5 سنوات إلى 8 سنوات ، وخُصص لكل مستوى خمس جوائز نقدية.

أما المسار الثاني مسار التلاوة «أندى صوتًا» فتم تقسيمه إلى أربعة مستويات: الأول من 17 سنة إلى 30 سنة، والمستوى الثاني من 12 سنة إلى 17 سنة، والمستوى الثالث من 8 سنوات إلى 12 سنة ،والمستوى الرابع من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وقد تم تخصيص جوائز عينية قيّمة لثلاثة فائزين في كل مستوى، ويقوم على تحكيم المسابقة الشيخ أحمد بن إبراهيم التركي، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحمد، وهما من حفاظ كتاب الله تعالى وحاصلان على إجازات في القرآن الكريم والقراءات، وفي لجنة التسجيل والفرز الشيخ ياسر بن علي المسلم.

وأخيرًا، ذكر رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة نادي الجيل محمد بن خالد العرجي، أن الحفل الختامي للمسابقة سيكون يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ على مسرح الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، وجاري إرسال الدعوات لعدد من الشخصيات من داخل وخارج الأحساء.