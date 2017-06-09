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الجمعة, 14 رمضان 1438 هـ, الموافق 9 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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“الكساء” يحسم بطولة الصداقة الرمضانية الثانية بنادي صلاح الدين

“الكساء” يحسم بطولة الصداقة الرمضانية الثانية بنادي صلاح الدين

الأحساء –  فهد يوسف اليوسف

اختتمت بطولة الصداقة الرمضانية الثانية لكرة القدم المقامة في نادي الحي صلاح الدين بالمبرز، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى فريقا الكساء مع فريق القلعة في مباراة مثيرة وحماسية، حضور عدد جماهيري كثيف انتصر فريق الكساء بثلاثية مقابل صفر للقلعة.

وبعد نهاية المباراة كرم قائد النادي عادل البوشل، المتعاونين في البطولة ثم حكم المباراة عبدالعزيز السماعيل، ثم الفرق المشاركة بشهادات شكر وهدية لكل مدرب، ثم كرم أفضل لاعب في البطولة وهو علي الثنيان من فريق القلعةـ وأفضل حارس محمد الناجم من فريق الكساء، وهداف البطولة من نجوم التعاون العوشير، ثم سلم الميداليات الفضية للمركز الثاني فريق القلعة، وأخيرًا الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق الكساء.

إلى ذلك، قدّم مدربو الفرق واللاعبين شكرهم للنادي على منحهم المشاركة وحسن التنظيم والضيافة متمنين المزيد من البطولات التي تخدم فئة الشباب .

وأعرب قائد النادي عن شكره لقادة الفرق ولفريق العمل خالد السماعيل، وعبدالرحمن بوحليم، ويعقوب القريني، وفهد اليوسف؛ على مابذلوه من جهد في نجاح البطولة، وللمعلقين المتعاونين مع النادي علي عبدالوهاب الشويرد، ومحمد بوغنوم، وإلى أفضل لجنة تحكيم بالأحساء لجنة سامي الصقر.

 

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