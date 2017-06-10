المدينة النورة.. جمل سائب يصرع مواطنة ويصيب 3آخرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفيت مواطنة وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة في حادثة تصادم جمل سائب بسيارة كانت تقل عائلة سعودية بمنطقة المدينة المنورة.

وكانت سيارة تقل عائلة مكونة من 4 أفراد، اصطدمت بجمل سائب ظهر أمام السيارة فجأة أثناء سيرها بقرية القاحة التابعة لمحافظة بدر، ما أدى لوفاة مواطنة كانت ترافق العائلة، وإصابة قائد المركبة وزوجته وابنته بإصابات خطيرة، وتم نقل المصابين بحسب صحيفة “الرياض”، إلى مستشفى بدر العام.

وطالب أهالي القاحة بإيجاد حل لمشكلة الإبل السائبة التي تحصد أرواح الأبرياء، مقترحين على الأجهزة الأمنية أخذ هذه الإبل وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية، لكي يتوقف أصحابها عن تركها هكذا وعدم وضعها في حظائر.