نائب أمير الشرقية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤخرًا، في مكتبه، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن مشعان البدراني، وكبار منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

وخلال اللقاء، اطلع الأمير أحمد بن فهد، على الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية للحد من انتشار آفة المخدرات، وتعقبها لمصنعي ومروجي هذه الآفة، والجهود التوعوية التي تبذلها الإدارة.

وأثنى سموه (يحفظه الله) على جهود رجال مكافحة المخدرات في القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع، وما يقدمونه من تضحيات في هذا الشأن، داعيًا (يحفظه الله) إلى مضاعفة الجهود في مجال التوعية من هذه الآفة، وأن تتكاتف الجهود مع الجهات المختصة في هذا الشأن.