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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جامعة الملك فيصل

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جامعة الملك فيصل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤخرًا، في مكتبه، مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي الجامعة.

وفي بداية اللقاء، استمع سموه إلى شرحٍ عن ما حققته الجامعة من منجزات، والمشروعات التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله) مؤخرًا، مشيدًا (يحفظه الله) بما يلقاه قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيد، وما يشهده من مشروعاتٍ تطويرية في عددٍ من الجامعات.

كما بارك (يحفظه الله) ما وصلت إليه الجامعة من منجزات، منوهًا بضرورة أن تتواءم مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وأن تعمل الجامعة على خدمة المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، واحتياجات المجتمع.

 

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