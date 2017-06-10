تعاوني الظهران يفطّر 7000صائم يوميًا ويسُير رحلة عمرة للمسلمين الجدد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحت شعار “بل ندعوهم”، تشهد جنبات مخيم “إفطار ودعوة” التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران، أكثر من 7000 آلاف صائم يوميًا من مختلف الجنسيات واللغات في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام، حيث تم تجهيز المقر وإعداد الخيام فيه وفقًا لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة واتباعًا لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، بيّن المدير التنفيذي للمخيم عبدالعزيز بن عبود باعاصم، أن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز المائة والثمانين متطوعًا مابين مواطن ومقيم، وقد تدربوا على حسن التعامل مع الزوار ومع الصائمين بالتعامل والتواصل بأسلوب راقٍ يمثل أخلاق الصائم.

ومن جانب آخر، انطلقت يوم الخميس الماضي، أولى القوافل إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة والتي ضمت أربع حافلات تقل 192 معتمرًا من مختلف الجنسيات من الجاليات المختلفة، وتستمر تلك الرحلات بمعدل أسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك.