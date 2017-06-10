الإثنين.. أمير الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة المنطقة للسائق المثالي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بعد غدٍ الإثنين، حفل تكريم الفائزين بجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي وذلك في مجلس الإمارة الأسبوعي “الاثنينية”.

من جهته، ثمّن أمين عام مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي المهندس سلطان بن حمود الزهراني، لصاحب لسمو أمير المنطقة الشرقية، رعاية سموه الكريم للحفل، معتبرًا أن الرعاية الكريمة من سموه تأتي استكمالًا لحرصه (يحفظه الله) على تعزيز مسيرة جائزة “السائق المثالي” في تحقيق السلامة المرورية، وصولًا -بمشيئة الله- للحد من الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية.

وأضاف “الزهراني” بأن الحفل سيشهد تكريم 31 متسابقًا من المواطنين والمقيمين في فرعي السائق المثالي للأفراد حاملي رخص القيادة الخاصة والعمومية، إضافة إلى فائزٍ في فرع السائق المثالي للجهات الحكومية، وكذلك فائز واحد في فرع السائق المثالي للنقل المدرسي والجامعي.

وذكر أمين عام الجائزة، أن سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء الجائزة سيسلم الفائزين جوائز مجموعها نصف مليون ريال، كما سيكرم سموه (يحفظه الله) داعمي الجائزة في الحفل الذي يقام في مجلس الإمارة الأسبوعي “الإثنينية”.

واختتم “الزهراني” حديثه مبينًا أن الجائزة جاءت لتحفيز الأفراد من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى القطاعات الحكومية والجهات الأهلية لتبني وتطبيق معايير السلامة المرورية، ولتساهم في بناء جيل واعد يساهم في نشر ثقافة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية.