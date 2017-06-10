جمعية ذوي الإعاقة تقيم حفل إفطارها الرمضاني التاسع وتحتفي بمستفيديها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

برعاية عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون السعدون، أقامت الجمعية حفل الإفطار الرمضاني السنوي التاسع للأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة العزيزية للاحتفالات، وكان في مقدمة مستقبلي الحضور مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، وعدد من أعضاء الجمعية.

واشتمل الحفل على كلمة للدكتور السعدون، رحب فيها بكل الحضور من الضيوف وأعضاء مجلس الإدارة ومستفيدي الجمعية، مبيّنًا حرص الجمعية سنويًا على إقامة هذا الحفل احتفاء بقدوم الشهر الكريم ومُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وجبة الإفطار، مؤكدًا الدور المهم لهذه الفئة في إنجاح جميع البرامج التي تقيمها الجمعية منذ سنوات.

وأشار “السعدون” إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تُسهم في دمجهم مع الأشخاص العاديين وإلغاء الحواجز كافة بينهم، مقدمًا في هذا الصدد الشكر الجزيل لكل الجهات المُشاركة في إنجاح هذا البرنامج، ومتمنيًا أن يستمر هذا التعاون للارتقاء بالخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة.

كما تقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالشكر الجزيل لكافة أعضاء الجمعية، ولفريق ابتسم التطوعي، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، قبل أن يتفضل الجميع إلى مأدبة الإفطار المعدة لهذه المناسبة.

هذا، وقد كان من أبرز الحضور مدير مركز التأهيل الشامل بالأحساء عبدالله المسعود، ومدير التربية الخاصة محمد الأحمد، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العرفج، وعضو مجلس الإدارة ياسر السليم، وخليفة الزبده، ومدير الخدمات المساندة مستور الشمراني، ومدير العلاقات العامة والإعلام بنادي الفتح عمر الحسن، ومذيع قناة الإخبارية السعودية صالح المري.