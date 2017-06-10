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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة” تتوعد المحال التي تقوم بتخزين السلع قبل تطبيق الضريبة الانتقائية

“التجارة” تتوعد المحال التي تقوم بتخزين السلع قبل تطبيق الضريبة الانتقائية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تقوم بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، والمقرر بدء تحصيلها يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين إنه تم توجيه كافة فروع ومكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة، للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية.

وتوعد الحسين المحلات المخالفة بهذا الصدد، وشدد على أنه تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع، أو الامتناع عن البيع، أو عدم إعطاء فواتير ، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.

وأضاف أن هناك آلية متابعة دقيقة من الوزارة على منافذ البيع، تعتمد فيها الرقابة على معلومات موردي السلع وتواريخ الفوترة بكميات الشراء والبيع قبل وبعد.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التعاون لوقف المخالفات، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة رقم (1900) عند ملاحظة أي حالة امتناع عن البيع.

والضريبة الانتقائية تُفرض بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما ستُحصل بنسبة 50% من مبيعات المشروبات الغازية.

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