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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الزكاة والدخل” تحصل 6مرات في السنة.. وتقديم الإقرار الضريبي خلال 15 يوماً

“الزكاة والدخل” تحصل 6مرات في السنة.. وتقديم الإقرار الضريبي خلال 15 يوماً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤخراً، أنه يتم تحصيل الضريبة كل شهرين تقويميين، بحيث يكون في السنة الواحدة ست فترات ضريبية.

وطلبت من المسجلين تقديم إقرارات ضريبية عن السلع التي تم الإفراج عنها من “وضع معلق للضريبة” خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.

وبحسب اللائحة؛ سيتم منح مكافأة مالية لأي شخص – من غير موظفي الهيئة- ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.

وتضمنت اللائحة ضرورة تقديم الشخص الملزم بسداد الضريبة دليلاً لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه، مبينةً أن للهيئة الحق في رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة، وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

ومنحت اللائحة الهيئة الحق بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، وذلك في حال تجاوز قيمة الضريبة مليون ريال وتقديم الشخص ضماناً يغطي قيمة الضريبة المستحقة.

يُذكر أن الضريبة الانتقائية المقرر بدء تحصيلها اعتباراَ من يوم غدٍ الأحد، تُفرض بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما ستُحصل بنسبة 50% من مبيعات المشروبات الغازية.

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