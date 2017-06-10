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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

راتب العاملات المخالفات تجاوز الـ3500 ريال في رمضان.. وأمنيون يحذرون

راتب العاملات المخالفات تجاوز الـ3500 ريال في رمضان.. وأمنيون يحذرون

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وسطاء إن راتب العاملات المنزليات غير النظاميات خلال شهر رمضان الحالي ارتفع إلى أكثر من 3500 ريال، وذلك بسبب الطلب الكبير من الأسر لخدماتهن، فيما حذرت الأجهزة الأمنية من خطورة ذلك.

وأبان الوسطاء أن الوسيط الذي يعمل على توفير هؤلاء العاملات يتقاضى نحو 250 ريالاً عن كل عاملة، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن السائق الذي يقوم بتوصيلهن يحصل على 50 ريالاً.

من جهته، أكد المتحدث الأمني لشرطة الرياض فواز الميمان أن تشغيل وإيواء العمالة الهاربة يشكل خطراً أمنياً وصحياً على الأسرة والمجتمع، مشيراً لتعرض الكثير من الأسر التي قامت بتشغيل عمالة هاربة لمخاطر ووقوع جرائم.

بدوره، استعرض المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب عقوبات تشغيل العمالة الهاربة أو المخالفة، والتي تترتب على العامل وصاحب العمل ومن يقوم بتشغيل العمالة أو إيوائها، مبيناً أنها تتضمن السجن لستة أشهر والغرامة لنحو 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً.

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