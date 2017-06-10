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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجمارك”: سنبدأ تحصيل الضريبة الانتقائية غداً.. وهذه الاستثناءات

“الجمارك”: سنبدأ تحصيل الضريبة الانتقائية غداً.. وهذه الاستثناءات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الجمارك السعودية، قبل قليل، عن جاهزيتها لبدء تحصيل الضريبة الانتقائية في المنافذ، اعتباراً من صباح غد الأحد.

وقالت: “غداً الأحد بدء تحصيل ‫الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأصناف التبغ ومشتقاته”.

ونشرت الجمارك “إنفوغرافيك” تضمّن تعريفاً بالسلع المستهدفة، ونسب الضريبة عليها، وموعد بدء التحصيل بالمنافذ وآلية التحصيل، إضافة للاستثناءات في المنافذ، والتي تشمل 20 لتراً وأقل من المشروبات الغازية، 10 لترات وأقل من مشروبات الطاقة، 200 سيجارة وأقل، 500 جرام وأقل لمنتجات التبغ الأخرى.

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