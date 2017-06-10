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السبت, 15 رمضان 1438 هـ, الموافق 10 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعرّف على أفضل طريقة لغسل الخضراوات والفاكهة من آثار المبيدات

تعرّف على أفضل طريقة لغسل الخضراوات والفاكهة من آثار المبيدات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

الكثير من أنواع الفاكهة الموجودة بالأسواق حالياً يكون مرتسباً بها آثار المبيدات التي تُرش عليها أثناء العمليات الزراعية، ما يتسبب في أضرار صحية عند تناولها، دون غسلها بطريقة جيدة، لذلك علينا اختيار طريق الوقاية وغسل الخضراوات بالطريقة الصحيحة للتخلص من آثار أي مبيدات.

ومن أفضل طُرق غسل الخضراوات والفاكهة، استخدام عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم المُخفف بالماء، من خلال إحضار زجاجة مزودة ببخاخ، وملعقة من عصير الليمون، وملعقة من البيكينج صودا، وكوب ماء.

تُمزج المكونات جيداً، وتُرج داخل البخاخ، ثم تُرش على ثمرات الخضراوات والفاكهة، ويُفضل غسل كل ثمرة على حدة، للحصول على نتيجة آمنة خالية من أي مبيدات أو أتربة.

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