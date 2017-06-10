جمرك الحديثة يُحبط تهريب أكثر من 238 ألف حبة كبتاجون

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شَهِد جمرك الحديثة إحباط 6 محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون خلال أسبوع واحد.

وقال مدير عام جمرك الحديثة، إبراهيم العنزي، إن الحبوب التي تم إحباط مرورها بلغت 238 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات التي قدمت للمملكة عبر المنفذ، مؤكدا أن أول عملية تهريب كانت عبر مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وبتفتيشها عُثر على 10 آلاف حبة، كانت مُخبأة بالأجزاء الداخلية لمحرك المركبة.

وفي المحاولة الثانية عُثر على نحو 74 ألفا و566 حبة، كانت مُخبأة في البطارية الخاصة بإحدى الشاحنات، كما تم إحباط محاولة تهريب 8 آلاف حبة كانت مُخبأة بتجويف تم إعداده لغرض التهريب في “راديتر” إحدى الشاحنات.

وأضاف العنزي “وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 7305 حبات كانت مُخبأة داخل تجويف الأبواب الأمامية لإحدى المركبات، كما عُثر على نحو 60 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة السادسة التي تم إحباطها عُثر على 77 ألفا و456 حبة كانت مُخبأة بطريقة سرية في خزان وقود مركبة من نوع “خصوصي”.