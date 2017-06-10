5 معلومات مغلوطة عن وجبات الطعام على متن الطائرات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يتداول الكثير من المسافرين العديد من الحقائق السلبية المغلوطة عن الأطعمة التي تقدمها شركات الطيران لهم أثناء رحلاتها الجوية، ويوجهون الانتقادات اللاذعة لما يقدم لهم من وجبات على متن الطائرة.

وبحسب موقع “يو إس إي توداي” فإن الكثير من الحقائق والمقولات التي تنتشر بين المسافرين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن طعام الطائرة ليست إلا تكهنات وآراء فردية.

وفيما يلي نعرض لـ5 حقائق مغلوطة عن الوجبات التي تقدمها شركات الطيران:

1- وجبات الطائرة عادة ما تكون مجمدة وغير طازجة ويتم تسخينها قبل تقديمها للركاب بوقت قصير، وهذا الكلام ليس دقيقاً فعادة ما تقدم الكثير من شركات الطيران وجبات طازجة مطهوة قبل وقت قصير من الإقلاع.

2- يتم تقديم الوجبات المميزة للمسافرين في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وتقدم الوجبات العادية للمسافرين في الدرجة السياحية، وهذا أمر منطقي لأن مسافري الدرجة الأولى يدفعون مبلغاً كبيراً للحصول على خدمات مميزة.

3- بعض الأطعمة مثل الزبدة والبطاطا المقلية والسمك تفسد على الارتفاعات الشاهقة، ولكن شركات الطيران تصر على تقديمها للمسافرين، وهذا الكلام ليس صحيحاً بالضرورة لأن الكثير من شركات الطيران المرموقة باتت تمتلك خبرة كافية لمعرفة أنواع الطعام المناسبة لتقديمها للمسافرين.

4- هنالك اعتقاد سائد بأن تناول الوجبات السريعة يعتبر صحياً أكثر من تناول وجبات الطائرة، وهذا ليس صحيحاً لأن شركات الطيران تراعي المعايير الصحية في وجباتها وتقدم وجبات ذات مواصفات صحية جيدة.

5- يعتقد الكثير من المسافرين أن طعام الطائرة يجعل المسافر يسترخي ويغط في نوم عميق، وهذا أمر غير منطقي لأن من مصلحة شركات الطيران أن ترضي زبائنها وتقدم لهم أفضل الخدمات لتكسب ثقتهم.