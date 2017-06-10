“بر الأحساء” تطلق تطبيق “خبز خلف الباب” على الأجهزة الذكية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشفت جمعية البر بالأحساء، عن إطلاق تطبيق القصة القصيرة المجاني (خبز خلف الباب)، على الهواتف الذكية وبنظامي ISO – ANDROID لتعزيز قيمة عمل الخير دون أن يعلم الغير.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالاحساء وليد بن خالد البوسيف، أن تطبيق القصة القصيرة (خبز خلف الباب) هو أحد منتجات الجمعية التي تقدمها بالتعاون مع عدد من شركائها بهدف تعزيز قيمة عمل الخير دون أن يعلم الغير، واستمرار لجهود الجمعية في تنمية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم.

وأشار إلى أن التطبيق يأتي كمحاولة من الجمعية لقيادة الأطفال للقراءة والسماع الجيد من المحاولات الأولى لهم للقراءة، حيث تمت مراعاة استخدام الكلمات الأكثر شيوعًا في المجتمع والتي يستطيع الطفل أن يتعرف عليها بكل سهولة.

وأضاف “البوسيف” بأن على أولياء أمور الأطفال أهمية متابعة أطفالهم في أثناء استخدام التطبيق ومساعدتهم على نطق الكلمات وفهم النص وفق الرسومات التي تمت إضافتها بألوان جذابة للطفل ولتعبر عن الكلمات المكتوبة بأسلوب آخر.

من جهة أخرى، قال نائب مدير عام الجمعية لشؤون المراكز عبدالمنعم الحسين، إن قصة “خُبز خلف الباب” الموجهة للأطفال تأتي ضمن سلسلة القصص التي أنتجتها الجمعية خلال السنوات الماضية وهي (الدكان، حافلة المدرسة، رحلة برية، صنعته بنفسي)، حيث طبعت منها 30 ألف نسخة ورقية تم توزيعها على الأطفال بالأحساء والمنطقة الشرقية.

وأوضح أن أحداث القصة تدور حول صنع الخير لوجه الله تعالى دون التفاخر فيه وصنع الخير دون أن يعلم الغير، مؤكدًا أن ذلك سبب في كشف الضر والهم حتى لو بعد حين وأن الله يجازي فاعله بالخير في الدنيا قبل الآخرة، وهو ما صنعه بطل القصة الخباز محمود.

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