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الأحد, 16 رمضان 1438 هـ, الموافق 11 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة

استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض.

كما تستمر السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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