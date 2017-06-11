توجيهات عليا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية

الأحساء – واس

صرح مصدر مسؤول بأنه عطفاً على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات ، وما أشار إليه البيان من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه – أيده الله – للشعب القطري الشقيق ، وأنه إنفاذاً لهذا التوجيه الكريم فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم ( 00966112409111 ) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

والله الموفق.