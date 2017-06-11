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الأحد, 16 رمضان 1438 هـ, الموافق 11 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“جاليات الأحساء” يكرّم 130مسلمًا جديدًا من طلبة الدورة التعليمية

“جاليات الأحساء” يكرّم 130مسلمًا جديدًا من طلبة الدورة التعليمية

الأحساء – عبدالمحسن القطان

نظّمت إدارة مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، أمس الخميس، حفلًا لتكريم طلبة الدورة التعليمية لأكثر من 130 من مسلمًا جديدًا اجتازوا مستويات الدورة التعليمية للمسلم الجديد في مجلس أسرة  العرفج.

وبدأ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم للقارئ الجديد إبراهيم أوغلبس من الجالية الفلبينة، وشهد عرضًا مرئيًا لإنجازات المكتب خلال العام المنصرم 1437، فيما اختتم بتكريم خريجي الدورة الرمضانية والتقاط الصور التذكارية.

وبدوره، وصف المهندس عبدالله بن محمد العرفج، في كلمته، إشهار مجموعة من المسلمين الجدد بأنه يعد عيدًا في منتصف شهر رمضان، الذي تبارك بما تقوم به الدعوة والإرشاد على الأعمال الخيرية والدعوية المختلفة، مثنيًا على قبول دعوة المجلس في إشهار مجموعة كبيرة ممن التحقوا بالدين الإسلامي الحنيف.

وفي كلمة لمدير المكتب الرئيسي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان، أكد أن المكتب يسعى إلى ترسيخ القيم الإسلامية من خلال إقامة الدورات التعريفية بالإسلام، حيث يعود النفع إلى المسلمين الجدد كافة في ترسيخ الدين الإسلامي في حياتهم الجديدة.

 

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