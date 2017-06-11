“بالغنيم” يدشّن ملتقى آفاق المستقبل الثالث لاختيار التخصص الجامعي

الأحساء – فهد يوسف اليوسف

افتتح مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء الرئيس التنفيذي لأندية الأحياء أحمد بن محمد بالغنيم، يوم الثلاثاء الماضي، ملتقى آفاق المستقبل الثالث لاختيار التخصص الجامعي لخريجي المرحلة الثانوية بنادي الحي ركاز بمدرسة جبل النور المتوسطة بالمبرز، وبالشراكة للمجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعمران للتنمية الاجتماعية.

وقد بدأ الحفل بقص الشريط إيذانًا بتدشين الملتقى الذي من المقرر أن يستمر لمدة يومين، وآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم رحّب النادي براعي الحفل والضيوف، وشهد عرض فيلم تعريفي بالبرنامج وما حققه في الموسم الأول والثاني.

فيما ألقى قائد النادي نامي بن مهنا النامي، كلمته بهذه المناسبة، شكر فيها مدير التعليم على تلبيته دعوة النادي ورعايته الكريمة للملتقى، كذلك شكر العاملين والمتطوعين واستعرض أبزر مكامن البرنامج وآليته وبرامجه المنوعة.

بدوره، قدّم راعي الحفل، في كلمته، الشكر لقائد مسيرة وطننا الغالي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على ما توفره لشباب هذا الوطن، ووجه كلمة لأبنائه الخريجين هنأهم بما حققوه من درجة علمية، وحثهم على مواصلة طلب العلم واختيار التخصص المناسب للإسهام في بناء ونهضة البلد والرقي به في جميع المحافل المحلية والعربية والعالمية.

إلى هنا، أخذ “بالغنيم”، جولته على الأركان وورش العمل المصاحبة للملتقى، واستمع إلى أبنائه الطلاب في عرضهم لأهم متطلبات التسجيل في الجامعات والتخصصات المتوفرة بها وما تحويه هذه الأركان من بروشرات ولافتات وبنرات لكل ركن يمثل كلية أو جامعة من كليات وجامعات مملكتنا الغالية.

وعلى هامش الملتقى، افتتح مدير تعليم الأحساء، برنامج “دلني على السوق” لتنمية مهارات البيع والشراء لدى النشء الصغار، وتوطين الأعمال الحرة؛ بما توافق مع رؤية 2030 وتجاذب مع أبنائه الصغار الحديث حول ميولهم وما مواهبهم.