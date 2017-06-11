“العمل”: “حساب المواطن” قائم.. واستقالة “العصيمي” لن تُؤثِّر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج “حساب المواطن” قائم كما هو مرسوم له، نافية بذلك جميع الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن وجود توجه لإلغائه.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في تصريح له اليوم السبت، أنه لا توجد أية علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن.

وكانت الوزارة قد أكدت، في وقت سابق أن موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من المقام السامي، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك خمس فئات للدعم، ولكل فئة مبلغ دعم خاص بها، وستكون مقسمة على عدد الأسرة أو المبلغ المالي.

يذكر أن المهندس ماجد العصيمي، المشرف على برنامج “حساب المواطن” قدَّم اليوم السبت، استقالته لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، موضحاً أنه سينتقل لمهمة وطنية جديدة.