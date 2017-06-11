تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 16 رمضان 1438 هـ, الموافق 11 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اعتماد العمل بالبطاقات الإلكترونية للممارسين الصحيين

اعتماد العمل بالبطاقات الإلكترونية للممارسين الصحيين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ابتداء من اليوم الأحد العمل بالبطاقة الإلكترونية للممارسين الصحيين بحيث يمكن للجهات ذات العلاقة التي ترتبط مع “الهيئة” التأكد ترخيص مزاولة المهنة إلكترونياً دون الحاجة الى البطاقة التقليدية، التي توقفت طباعتها والتعامل بها.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أ.د. أيمن عبده، أن العمل بالبطاقة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تسهيل عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً لأهداف “رؤية المملكة 2030” التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين عمل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء نظرا لما يمثله التأكد من سريان تسجيل الممارسين الصحيين في سجلات “الهيئة” بجميع فئاتهم من أهمية لدى الجهات الموظفة، حيث ستتمكن هذه الجهات من الاطلاع على صلاحية البطاقة ومعلوماتها عبر الرابط الإلكتروني http://webapi.scfhs.org.sa/cards في حين يستطيع الممارس الصحي من إنهاء إجراءاته وطباعة البطاقة إلكترونيا عبر نظام “ممارس”.

ونوه الأمين العام إلى ما تبذله مختلف الإدارات الحكومية التي تعمل مع الهيئة من جهود في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على تسهيل إجراءات وتعاملات الممارسين الصحيين، والشراكة مع “الهيئة” لإنجاح خطتها الاستراتيجية التي تركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.

2

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

نائب أمير الشرقية يطلع على فعاليات هيئة السياحة بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على فعاليات هيئة السياحة ...

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء ...

#حساب_المواطن : لا علاقة بين البرنامج و #الضريبة_الانتقائية

#حساب_المواطن : لا علاقة بين البرنامج و #الضريبة_الانتقائية

“هدف” يتجه لتقليص فروعه بالمحافظات

“هدف” يتجه لتقليص فروعه بالمحافظات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*