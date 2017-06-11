“هدف” يتجه لتقليص فروعه بالمحافظات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

سعيًا من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمواكبة التطورات الإلكترونية وأتمتة جميع خدماته، وتقديمها للمستفيدين من الأفراد والمنشآت وتسهيلها للمواطنين؛ يتجه الصندوق إلى تقليص فروعه الصغيرة (وأغلبها ذات الموظف الواحد أو موظفين اثنين) في عدد من المحافظات بالمملكة، وتقديم خدماته للعملاء إلكترونيًا من خلال موقع الصندوق على الرابط www.hrdf.org.sa.

وأشار الصندوق إلى أنه يعمل بشكل متواصل، ووفقا للمتغيرات العملية على تطوير جميع خدماته الإلكترونية وإتاحتها للعملاء، بأسلوب حضاري وميسر، يمكنهم من إنجاز تعاملاتهم بطريقة سهلة ومختصرة وفي أي مكان، مبينا أنه تم إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها: “البوابة الوطنية للعمل”، ونظام دعم التدريب والتوظيف، وبوابة “سُبُل” للإرشاد المهني، وبوابة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبوابة “تسعة أعشار” لريادي الأعمال، وبوابة “العمل عن بعد” وغيرها.

وأوضح الصندوق، أنه تم في وقت سابق إنشاء فروع صغيرة للصندوق في بعض المحافظات، وذلك بسبب عدم اكتمال شبكته الإلكترونية وعدم اكتمال أتمتة خدماته آنذاك، وذلك حرصًا من الصندوق على تقديم خدماته لجميع المستفيدين في مختلف محافظات المملكة، وبعد أن تم استكمال بناء الشبكة الداخلية للصندوق وأتمتة عدد كبير من خدماته، فقد لوحظ اعتماد الغالبية العظمى من عملاء الصندوق على التعاملات الإلكترونية، مما أدى الى انخفاض أعداد المستفيدين من خدمات تلك الفروع وتدني الاستفادة منها.

وأكد الصندوق، أنه يولي اهتمامه العالي بكافة موظفيه العاملين في الفروع المغلقة، حيث سيتم نقلهم بطريقة انسيابية إلى إدارات الصندوق الأخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم ومهاراتهم.

ودعا الصندوق كافة العملاء، إلى التواصل مع مركز الاتصال لخدمة العملاء (920020301)، إلى جانب قنوات التواصل في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، لمعرفة المزيد وتقديم الاستفسارات بشأن الخدمات الإلكترونية وطريقة التعامل معها.

كما يمكن للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية إجراء اتصال مباشر مع مركز خدمة العملاء، بالضغط على أيقونة (تحدث بلغة الإشارة)، المدرجة ضن قائمة (اتصل بنا) في الصفحة الرئيسية لموقع الصندوق، وسيقوم الموقع بإرشاد العميل إلى بقية الخطوات، لإتمام عملية الاتصال بلغة الإشارة وخدمة العميل. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة المحادثة النصية المتوفرة على الموقع.