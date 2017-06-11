حساب_المواطن : لا علاقة بين البرنامج و #الضريبة_الانتقائية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر برنامج “حساب المواطن” أنه لا توجد علاقة بين البرنامج والضريبة الانتقائية المفروضة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة.

وأضاف البرنامج في رده على استفسارات المتابعين على حسابه في “تويتر”، أن البدل سيصرف قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير أسعار منتجات الطاقة.

يذكر أن المملكة بدأت اليوم الأحد بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة، وسيتم فرض هذه الضريبة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما ستكون 50% من سعر بيع التجزئة على المشروبات الغازية