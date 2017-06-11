جوجل تطلق خدمة جديدة لتحديد اتجاه القبلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق خدمة جديدة “محدد القبلة” التي تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد الاتجاه الصحيح للقبلة على الهواتف الجوالة والكمبيوتر.

تتوفر هذه الخدمة على متصفح شبكة الإنترنت، ما يسمح لجميع المستخدمين الوصول إلى الخدمة بغض النظر عن نوع هاتفهم الجوال، وتوجه الخدمة المستخدم إلى الكعبة من خلال الكاميرا على أجهزة الـ Android من خلال تحديد موقعهم ومن دون حفظ أي صور، أما على نظام تشغيل iOS، يعمل “محدد القبلة” من دون الكاميرا، وتتوفر الخدمة حالياً على هذا الرابط https://qiblafinder.withgoogle.com/intl/en/desktop، وسوف تستمر في العمل بعد شهر رمضان.

وعلق نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات في بشركة بالوطن العربي” نعلم أن الكثير من مستخدمي جوجل عادة يبحثون على الإتجاه الصحيح للقبلة بمساعدة شبكة الإنترنت. ولاحظنا على مر الأعوام ظهور كلمة “بوصلة” أو “محدد” في نتائج البحث المتعلقة بجهة القبلة، وفي هذا السياق، أطلقنا “محدد القبلة”، خدمة تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد اتجاه الكعبة لمستخدمينا في كل أنحاء العالم”.

ويأتي هذا التحديث من ضمن التحديثات التي أطلقتها شركة جوجل بمناسبة شهر رمضان في تطبيقات جوجل بالإضافة إلى أكثر من 40 مسلسلا رمضاني على منصة YouTube من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتتوفر كل التفاصيل عن هذه التحديثات على موقع “دليل رمضان” ( https://ramadan.withgoogle.com/ ) الذي أطلقته الشركة في عام 2014 لمساعدة المستخدم على التعرف عن كافة الطرق لاستخدام Google أثناء رمضان.