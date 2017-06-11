جائزة أحمد بن يوسف تكرّم 101حافظ وحافظة لكتاب الله من “آل ملحم”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أقيم مساء أول أمس الجمعة، الحفل السنوي لجائزة أحمد بن يوسف العبدالله الملحم في دورتها الرابعة؛ لتكريم 101حافظ وحافظة لكتاب الله من أسرة آل ملحم، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت، وأعيان ووجهاء أسرة آلِ ملحم، ووجهاء الأحساء ومشايخها، وأبناء الأسرة كافة، إلى جانب رؤساء الجمعيات الخيرية.

وتضمن الحفل، الذي بدأ بالقرآن الكريم بصوت الحافظ عبدالرحمن بن صالح الملحم، كلمة راعي الجائزة أحمد بن يوسف العبدالله الملحم، ونموذج من الحفاظ والحافظ حفص بن ناصر الملحم، إلى جانب عرض مسيرة الجائزة في نسخها الثلاث، ثم نموذج مشرف من الحفظة والحافظ عبدالعزيز بن أحمد الملحم.

إلى هنا، حكت أمنية حافظ مسيرة حافظين خلال أربع سنوات، ثم جاءت كلمة ضيف الحفل، ومن كان التكريم للحفظة وتكريم الحلق ومراكز التحفيظ، حيث قام راعي الجائزة أحمد بن يوسف الملحم، وأمينها العام عبدالباسط بن عبدالرحمن الملحم، بتكريم الشيخ إبراهيم بو بشيت، الذي دعا للأسرة الكريمة بالبركة ولراعيها بالرفعة ولكل الحضور بالقبول والرضوان في شهر الخير والغفران.

ومن جانبه، قال أمين عام الجائزة عبدالباسط بن عبدالرحمن الملحم، إن جائزة أحمد بن يوسف آل ملحم لتكريم حفظة كتاب الله من أسرة آل ملحم أصبحت سنوية لتشرق كل عام لتحتفي بأهل القرآن من الحفاظ والذين بلغ عددهم 101حافظ وحافظة كرموا في حفل السنة الرابعة.

وأضاف “الملحم” بأن “الحفل كان لقاء جامعًا للقلوب بآيات الله تحضنه النسمات وتغرد حوله المكرمات، وائتلافًا لأصوات تصدح بالطيب، وعيون تمتلئ بالطيبة، وهكذا عودنا أحمد بن يوسف آل ملحم (رعاه الله وبارك له في أهله وماله) وهو يخطَّ الطريق، ويضع المسار”.

وأكد “الملحم” أن هذه “جائزة في الدنيا، لكن جزاؤها الحقيقي ثواب في الآخرة، وأحمد بن يوسف معلم مساهم بفضله ودعمه ورعايته لحفاظ القرآن الذين يدخلون مدرسة الضوء، كأن يده الخيرات وقلبه البوصلة التي تدل على الأجر والثواب”.