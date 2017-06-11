أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الأحد)، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب (واجب) سعود بن محمد العويس، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

في بداية اللقاء، استمع سموه إلى إيجازٍ عن جهود الجمعية في رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب، الذي قدموا أرواحهم خدمةً لهذا الوطن، كما استمع (يحفظه الله) إلى المبادرات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، وما تسعى لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لذوي الشهداء من خلال الوقوف على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها.

أشاد الأمير سعود بن نايف (يحفظه الله)؛ بهدف الجمعية وما تسعى إليه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه الجمعية التي تهتم بمن قدموا أرواحهم، وبذلوا دمائهم، في ميدان العز والكرامة يذودون عن حدود الوطن وحماه، من كل باغٍ ومعتدٍ، تأتي مكملةً لاهتمام القيادة الرشيدة (أيدها الله) بشهداء الواجب وذويهم، مشددًا على أن على الجمعية العمل لبناء شراكاتٍ فاعلةٍ مع كل الجهات التي تعنى بشهداء الواجب وذويهم، وأن تقدم كل العون لأسر ذوي شهداء الواجب.

من جهته، قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية “واجب” شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على دعم سموه واهتمامه المتواصل بأبنائه ذوي شهداء الواجب، وشكروا لسموه الكريم توجيهاته السديدة (حفظه الله)، مؤكدين أن الجمعية تأتي مساندةً للدور الحيوي والكبير الذي تقوم به الدولة (أيدها الله) لذوي شهداء الواجب، من دعمٍ واهتمام ورعايةٍ لهم، فهم على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة.