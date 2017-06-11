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الأحد, 16 رمضان 1438 هـ, الموافق 11 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خلال استقبال سموه لمدير الفرع..

نائب أمير الشرقية يطلع على فعاليات هيئة السياحة بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على فعاليات هيئة السياحة بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، في مكتبه، مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، ومنسوبي فرع الهيئة.

في بداية اللقاء، اطلع الأمير أحمد بن فهد، على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة الشرقية، والفعاليات التي نظمتها وستنظمها الهيئة في المنطقة الشرقية، وكذلك على المواقع التراثية التي تهتم بها الهيئة في المنطقة الشرقية.

وأشاد سموه بجهود هيئة السياحة والتراث الوطني في مجالي السياحة والتراث الوطني، داعيًا إلى تكثيف الجهود للاستعداد لموسم الإجازة المقبل، داعيًا الجهات الحكومية والأهلية للتعاون مع الهيئة في فعالياتها التي تنظمها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتطوير القطاع السياحي في المنطقة الشرقية.

ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، بضرورة أن ينعم زائري المنطقة الشرقية بما يستحقونه من خدمات الإيواء والفعاليات المتنوعة، متمنيًا التوفيق للهيئة ومنسوبيها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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