الخطوط السعودية تبدأ القبول لحملة البكالوريوس والماجستير .. غدًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تبدأ الخطوط الجوية السعودية يوم غدٍ الاثنين, استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج رواد المستقبل الدفعة الـ11 لحاملي شهادة البكالوريوس, ودرجة الماجستير في العديد من التخصصات, وذلك من خلال التسجيل في بوابة التوظيف الالكتروني عبر الرابط https://recruitment.saudiairlines.com, في مدة أقصاها يوم الخميس الـ 12 من شهر شوال المقبل.

وأفاد مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر, أن المتدربين الذين أنهوا وبجدارة هذا البرنامج خلال الدفعات العشر السابقة تجاوز عددهم 140 خريجاً, حيث التحقوا بالعديد من القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية بالمؤسسة وعُيِّن العديد منهم على مناصب قيادية من بينهم مدراء فروع لـ السعودية في عدد من المحطات الداخلية والدولية، كما كان لهم دور مع زملائهم في تطوير بيئة العمل مما أسهم في إنجاز العديد من مبادرات التحول وتحقيق أهداف المؤسسة.

من جانبه، أبان كبير مستشاري مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمشرف العام على برنامج رواد المستقبل الدكتور عمر بن عبدالله جفري, أن شروط القبول في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية,

ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، وأن لا يزيد عمره عن 25 عاماً لحملة البكالوريوس، و30 عاماً لحملة الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي التي تشمل: التخصصات الإدارية إدارة أعمال، وموارد بشرية، وقانون، ومحاسبة، ومالية، وتسويق، وإدارة طيران، وإدارة صناعية، وتخصصات الحاسب الآلي هندسة حاسب آلي، وعلوم حاسب آلي، وتقنية المعلومات، وهندسة النظم، وإدارة نظم المعلومات، مشيرا إلى شرط تحقيق معدل تراكمي 2,75 من 4 أو 3,75 من 5 في المعدل النهائي للشهادة، ومعادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جهة تعليمية دولية غير سعودية، واجتياز اختبارات القبول المقررة والكشف الطبي.

وأضاف أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة داخل وخارج المملكة، ويتضمن التدريب الداخلي بقطاع التدريب والتنمية دورات متقدمة من بينها وعلى سبيل المثال لا الحصر اقتصاديات الطيران، واستراتيجيات التنمية، والتطوير، ومهارات العرض، وكتابة التقارير، والتفاعل الإيجابي، ومواجهة الضغوط، واكتشاف القدرات الذاتية وباقة من الدورات التسويقية في مجالات خدمات الركاب وآليات البيع وإصدار التذاكر، وغيرها من البرامج ذات العلاقة.

كما يحصل الملتحقون بالبرنامج أيضا على فرص تدريبية عالمية ودبلومات متخصصة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومعهد الفضاء الفرنسي وكلية الأعمال بتولوز وشركة إيرباص لصناعة الطائرات، كما يتضمن البرنامج دبلوماً متخصصاً في علوم الطيران المتقدمة، مع زياراتٍ ميدانية لمواقع تصنيع الطائرات، إلى جانب دبلوم (يورو موني) في مجالات التخطيط والتفاوض والتحليل المالي، فضلاً عن التدريب على رأس العمل بقطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

ولفت الدكتور جفري إلى أن الملتحقين ببرنامج رواد المستقبل يحصلون على مكافآت ومزايا أخرى خلال فترة التدريب التي تستغرق عامين، حيث يحصل المتدرب خلالها على مميزات مالية جيدة، إضافة إلى تذاكر السفر والزي الرسمي والكتب والتأمين الطبي، وبعد التخرج يتم تعيين الخريجين في وظائف مناسبة في أي من الإدارات التي تتناسب مع قدرات وميول المتدرب.