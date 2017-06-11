إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضًا 56.29 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.29 نقطة ليقفل عند مستوى 6809.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 188 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 54 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي, والكيميائية, وسلامة, وصافولا, والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة, وإتحاد الخليج، والإنماء طوكيو مارين, ودار الأركان, ومدينة المعرفة, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.43% و 5.78%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية, والراجحي، وسابك الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، والمراعي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 92.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3955.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 49 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.