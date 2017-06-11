“العمل”: بدء تسجيل المنشآت في برنامج “صيفي”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتسجيل الفرص التدريبية بدءا من اليوم الأحد 16/9/1438هـ حتى 21/10/1438هـ، والمتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي (صيفي).

وأشارت الوزارة، إلى أنها تستعد لتنفيذ جولات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص خلال فترة البرنامج، وضبط المنشآت غير الملتزمة بالقرار تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة.

وأكدت الوزارة، حرصها على سير البرنامج، ومتابعة التزام المنشآت بالأمر السامي رقم (7/ب /2942)، بتاريخ 1/3/1418 والقرار الوزاري رقم (1/1047)، بتاريخ 8/3/1429 الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.

ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا عبر رابط البرنامج، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج http://saifi.hrdf.org.sa.

ويقدم “صيفي” فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وينقسم التدريب في (صيفي) إلى نوعين، الأول: التدريب على رأس العمل، وهو التدريب الذي يتم داخل منشآت القطاع الخاص، ويعمل فيه الطالب أو الطالبة إلى جانب موظف المنشأة لاكتساب الخبرة والتعرف على بيئة العمل. والثاني: التدريب لدى جهات تدريبية، وهو التدريب الذي يتم في جهات تدريبية معتمدة بتمويل من منشآت القطاع الخاص، التي يتعذر عليها التدريب على رأس العمل، أو لديها الرغبة في تدريب الطلاب لدى جهات تدريبية.