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الأحد, 16 رمضان 1438 هـ, الموافق 11 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة: تناول الأم المُسكرات أثناء الحمل يؤدي إلى تشوه وجوه الأطفال

دراسة: تناول الأم المُسكرات أثناء الحمل يؤدي إلى تشوه وجوه الأطفال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يتناولن المسكرات، حتى بكميات قليلة، أثناء الحمل، يكن أكثر عرضة من غيرهن من الأمهات لأن يلدن أطفالا بتشوهات في الوجه ترتبط بمشاكل التطور.

وعندما فحص باحثون البيانات الخاصة لصور وجوه 415 طفلاً عمرهم عام واحد، وجدوا تغييرات في وجوه الأطفال، خاصة حول الأنف والعينين والشفاه مرتبطة بكل معدلات التعرض للمسكرات، بغض النظر عما إذا كان تناول الخمور كان في الأشهر الثلاثة الأولى أو طوال الحمل.

وقالت إيفيلن موغلي، في معهد مردوخ لأبحاث الطفل في جامعة ملبورن في أستراليا: “دهشنا لرؤية هذه الاختلافات في شكل الوجه مع التعرض للمسكرات بجرعات طفيفة”.

وأوضحت موغلي في رسالة بالبريد الإلكتروني “هذا يعني أن أي معدل للكحول يسهم في كيفية بناء الوجه ويطرح تساؤلات عن التأثير المحتمل على تطور المخ، وهو ما تطلب المزيد من الأبحاث”.

وقالت موغلي إن التغيرات في وجه الأطفال دقيقة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة، ولا يمكن اكتشافها إلا باستخدام تحليل متطور ثلاثي الأبعاد لشكل الوجه. وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة حدوث ضرر للأجنة إذا احتست الأمهات بعض الكحول أثناء الحمل.

وخلصت الدراسة إلى أن الاختلاف في الوجه كان أكثر وضوحاً بين الأطفال الذين لم يتعرضوا للمسكرات في الرحم والأطفال الذين تعرضوا له بكميات طفيفة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

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