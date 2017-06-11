هكذا تحمي خصوصيتك الرقمية من التفتيش داخل المطارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت صحيفة واشنطن بوست نصائح لحماية الخصوصية في الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة عند السفر عبر المطارات حول العالم.

وقالت الصحيفة في تقريرإن دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحتفظ بالحق في البحث داخل محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف تصل حد مراجعة الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التفتيش والبحث داخل الهواتف والأجهزة الرقمية يتم بشكل انتقائي، ولا يخضع له كل مسافر. وذكرت في هذا الصدد أن نسبة من تم تفتيشهم منذ بداية العام في المطارات الأمريكية بلغ 0.005% مقارنة بـ0.002% العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الحزب الجمهوري جنيفر جابريس قولها إن “الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وتطبيق القوانين في عالم رقمي متزايد، يعتمد على قدرتنا على فحص جميع المواد التي تدخل إلى الولايات المتحدة”.

وبحسب التقرير فإن وكالات الأمن في المطارات تمارس فحص البضائع والأشخاص ومتعلقاتهم بما فيها الهواتف والأجهزة الإلكترونية بكل حرية، خاصة في ظل عدم صدور أي قرار قضائي يحد من الصلاحيات الممنوحة لسلطات المطارات.

وتنقل الصحيفة عن مستشار كبير في أمن المطارات قوله: “تتطلع معظم وكالات الجمارك أو حماية الحدود إلى التحقق من أن جهاز الهاتف يعمل بشكل طبيعي، ولا يستخدم لنقل المواد غير المشروعة أو المتفجرات المحتملة”.

وقالت الصحيفة أنه اعتمادا على البلد الذي تحمل جنسيته قد تتفاوت درجات التفتيش، وقد يذهب وكلاء الجمارك خطوة أبعد من ذلك، ويمكن أن يطلبوا من المسافرين الوصول إلى كل البيانات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم، للتحقق من أن الجهاز لا يحتوي على مواد محظورة.

ولتجنب انتهاك الخصوصية في التفتيش ذكرت الصحيفة نصائح تمكنك حماية الإلكترونيات الخاصة، من بينها “تقنية النسخ الاحتياطي للبيانات التي يمكن من خلالها أن يظهر جهازك عند الفحص خاليا من البيانات، وعند دخولك الحدود يمكنك استعادة كل البيانات التي قمتها بنسخها مسبقا”.

وتابعت الصحيفة نقلا عن خبير في الأمن الإلكتروني قوله: “إذا كان النسخ الاحتياطي غير عملي، لا يزال بإمكانك جعل جهازك أكثر صعوبة في الوصول لبيانته وذلك عبر استراتيجية سهلة تتمثل بالخروج من جميع التطبيقات الخاصة بك، وتسجيل الخروج من أي جلسات نشطة”.

وفيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر ينصح الخبير باستبدال القرص الصلب بآخر جديد فارغ من البيانات، وان لم تتمكن من إزاله القرص الصلب؛ فقم بتشفيره وحمايته بكلمة مرور قوية، الأمر الذي سيخلق عقبة أمام وكيل