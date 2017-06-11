لحمايتك من الهاكرز.. 5 نصائح مهمة قبل تحميل أي تطبيق

“الأحساء اليوم”- الأحساء

تمتلك جوجل مئات الآلاف من التطبيقات على متاجرها الإلكترونية، إلا أن بعضها قد يكون في الحقيقة برمجيات خبيثة تهدف لاختراق المستخدم وسرقة بياناته وجمع المعلومات عنه، ورغم المحاولات المستمرة التي يقوم بها عمالقة التكنولوجيا للعثور على هذه البرمجيات الخبيثة، إلا أن هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه البرمجيات الخبيثة وتجنبها كما يلي:

– تجنب تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة:

على المستخدم الاكتفاء بتحميل التطبيقات من مصادرها الأصلية سواء من الموقع الرسمي للشركة أو من خلال متجر جوجل أو أبل، مع تجنب تحميلها من متاجر الطرف الثالث والتي لا تتخذ نفس التدابير والإجراءات الأمنية الموجودة على المتاجر الموثوقة.

– يجب مراعاة اسم المطور:

يعتمد الكثير من ناشري التطبيقات الخبيثة على استغلال أسماء شهيرة سواء للألعاب أو للتطبيقات ونشرها عبر متجر جوجل بلاي، مما يجعل بعض المستخدمين يقومون بتحميل هذه التطبيقات المزورة على اعتبار أنها التطبيقات الأصلية، لذلك فمن المهم التأكد من ناشر التطبيق للتأكد من مدى دقته وصحته.

– مراجعة تقييمات التطبيقات:

كثير من المستخدمين يهمل مراجعة التعليقات التي تمت كتابتها على التطبيق، رغم أنها تعتبر مفيدة للغاية، خاصة أنها تعكس رأى مستخدمين آخرين في التطبيق بعدما قاموا بتجربته، وهو الأمر الذي يعطى المستخدم نبذة عن مميزات وعيوب هذا التطبيق، بل وقد يكشف له ما إذا كان يضم برمجيات خبيثة أم لا.

– استخدام تطبيقات الأنتي فايروس:

تعد من التطبيقات المهمة للغاية على هواتف المستخدمين، إذ إنها تعثر على البرمجيات الخبيثة والقضاء عليها وحماية المستخدمين، وذلك كونها تفحص جميع الملفات الموجودة على الهاتف الذكي للعثور على هذه الملفات الخبيثة.

– تحديث نظام التشغيل:

من الأمور المهمة التي يجب أن يتأكد منه مستخدمو الهواتف الذكية بشكل مستمر، إذ إن تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار يمنع الهاكرز من استغلال بعض نقاط الضعف في النظام، وبالتالي يجنبه الوقوع في مصيدة الاختراق والتجسس.