إحالة أكثر من 8 آلاف مدخن لعيادات مكافحة التدخين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مركز (937) إلى عيادات مكافحة التدخين منذ بداية الحملة التوعوية (ساعدنا نساعدك)، وحتى الآن، قد بلغ 8 آلاف و384 حالة.

وتصدرت منطقة الرياض المديريات الصحية في المملكة، بعدد 3018 حالة، تليها المنطقة الشرقية التي سجلت 1385 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المحولة من مركز 937 إلى جدة 1148 حالة.

وأفادت الوزارة أنه بمقارنة أعداد المستفيدين من خدمات الإقلاع بين بداية الحملة بشهر رمضان المبارك ونفس الفترة من العام الماضي لوحظ زيادة هذا العام وصلت إلى 116%.

ويبلغ عدد عيادات الإقلاع عن التدخين حاليًا 147 عيادة، توفر مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية التي تقدم مجانًا للمدخنين من الجنسين؛ لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، ومن ثم تعمل وزارة الصحة حاليًّا على زيادة استحداث عيادات مكافحة التدخين بنوعيها الثابتة والمتنقلة.