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الاثنين, 17 رمضان 1438 هـ, الموافق 12 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس (الأحد)، في مكتبه، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عبدالرحمن اليحيى.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير أحمد بن فهد إلى شرحٍ عن المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتطوير خدماتها، وتسهيل حركة المركبات والشاحنات بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، كما اطلع (يحفظه الله) على المشروعات التطويرية التي تعمل عليها المؤسسة.

وأشاد سموه بما تبذله المؤسسة من جهود في تطوير العمل في جسر الملك فهد، داعيًا (يحفظه الله) إلى ضرورة الاستعداد لمواسم الإجازات والأعياد وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين، منوهًا بما حققته المؤسسة من منجزات خلال الفترة الماضية، وتعامل المؤسسة مع كثافة الحركة التي شهدها الجسر في الفترة الماضية.

إلى ذلك، استلم نائب أمير المنطقة الشرقية، هديةً تذكاريةً من مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

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