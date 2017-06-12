“التأمينات” تقدم صرف معاش شهر شوال إلى 25 رمضان

الأحساء – واس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستقوم بصرف معاش شهر شوال للمستفيدين، يوم الثلاثاء 25 رمضان حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر، وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، ونظراً لتوافق أول شهر شوال مع إجازة عيد الفطر المبارك ومراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية بهذه المناسبة السعيدة، رأت المؤسسة تقديم صرف المعاشات إلى 25 رمضان.

وأشار إلى أن المعاش الذي يصرف أول شهر شعبان هو معاش شهر شعبان، والمعاش الذي يصرف أول شهر رمضان هو معاش شهر رمضان وهكذا في جميع أشهر العام ويحول المعاش مباشرة إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد في أي منطقة أو محافظة أو مركز في المملكة، يذكر أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام تجاوز 350.000 ألف مستفيد، يصرف لهم شهرياً أكثر من 1.600.000.000 ريال.