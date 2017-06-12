مفتي “الشرقية”: نستقبل 5 حالات طلاق يومياً.. وسندشن موقعاً خاصاً بالفتاوى الشرعية قريبا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال الشيخ علي المري مفتي المنطقة الشرقية، إنه يستقبل يوميا خمس حالات طلاق، كاشفا عن تدشين موقع خاص للفتاوى الشرعية قريبا.

جاء ذلك خلال استضافته من قبل جمعية وئام للتنمية الأسرية “بغبقة” رمضانية، أكد خلالها أنه سيتم أيضا تفعيل دورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لتسهيل عملية التواصل والتفاعل مع المواطنين.

وطالب الشيخ المري جميع المعنيين بالبحث عن الفتاوى الشرعية من مصادرها الرسمية وعدم الاجتهاد الخاطئ بالبحث عن فتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من أشخاص ليس لديهم إلمام تام بالقضايا الشرعية.

وشهدت المناسبة إطلاق حملة (حياتنا تفاهم) سعياً من الجمعية لحياة هانئة بين الزوجين بعيداً عن الخلافات والمشاكل.