جدة.. مقيم عربي يقتل مواطنًا طعنًا بالسكين في مضاربة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قُتل مواطن عشريني طعناً بالسكين على يد مقيم من إحدى الجنسيات العربية، أثناء مضاربة وقعت بينهما في أحد المطاعم بحي الجامعة في محافظة جدة، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وقريبه الذي اشترك معه في الجريمة.

وبيّن الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن الجهات المختصة تلقت مساء أمس (الأحد) بلاغاً بوقوع مضاربة بين عدة أشخاص داخل المطعم؛ بسبب خلافات سابقة بينهم؛ حيث استخدم خلالها أحدهم سكيناً تسببت في وفاة مواطن عشريني وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تحفظت على جثمان المجني عليه في أحد المستشفيات، كما قبضت على المتهمين الرئيسين في القضية؛ وهما الجاني وقريبه، وتبيّن أنهما من جنسية عربية، وأجرت لهما الإسعافات الأولية وتحفظت عليهما؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.