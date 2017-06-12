ضمن “أماسي رمضانية”.. “السلطان” يحيي ليلة بلاغية قرآنية في تنمية الخالدية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن مشروع ديوانية الحي، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء “الخالدية، المثلث، المزروع، النسيم، الروضة”، أحيا الدكتور علي بن خليفة السلطان الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالأحساء بقسم البلاغة والمستشار في جمعية التنمية الأسرية، مساء أمس الأحد، ليلة بلاغية قرآنية في قاعة اللجنة ضمن برنامج “أماسي رمضانية”.

وتحدّث الدكتور بطرحه المميز والشيق عن أسرار بلاغية في القرآن الكريم، والذي نال إعجاب الحضور؛ ليختتم اللقاء بتقديم رئيس اللجنة عبدالله الخميس، هدية لضيف الأمسية على مشاركته برنامج “أماسي رمضانية”.

هذا، وقد نوّه مشرف البرامج باللجنة منصور الجويسم، بأن الأمسية الختامية سيكون ضيفها محمد الشيخ حسين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، فيما أكد المدير التنفيذي باللجنة ماهر الدريب، أن جميع الأمسيات تقام في قاعة اللجنة بالخالدية في تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة.