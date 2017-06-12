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الاثنين, 17 رمضان 1438 هـ, الموافق 12 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

STC تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات(ITW)  في شيكاغو

STC تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات(ITW)  في شيكاغو

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت شركة الاتصالات السعوديةSTC ، في أعمال الاجتماع السنوي العالمي للاتصالات(ITW) ، والذي عقد مؤخرًا، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومثلها بالمؤتمر فريق متخصص من قطاع النواقل والمشغلين بالشركة، حيث يحظى هذا المؤتمر باهتمام واسع من قبل صناع القرار بقطاع الاتصالات عالميًا، وذلك لدوره المهم في مناقشة سبل النمو للأعمال بين الشركات ومجابهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة للشركة إلى جانب رعايتها للمؤتمر، امتدادًا لنشاط الشركة إقليميًا وعالميًا باستعراض قدراتها وتجاربها المتميزة من خلال شبكاتها المتطورة عبر العالم، باستخدام سعاتها الدولية عبر كوابلها البحرية ومنافذها البرية، والتي تعد واحدة من أكبر وأحدث الشبكات في المملكة والمنطقة بشكل عام، كون خدمات الشركة الدولية تحظى بمكانة مرموقة وتمثل الخيار الأجدر لدى العملاء الدوليين لربطهم بمواقعهم في المنطقة والمملكة، إضافة إلى توفير كل الخدمات المصاحبة للسعات المطلوبة من خدمات البيانات والاستضافة وغيرها، معتمدة على أحدث التقنيات التي توصلت إليها الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

 

 

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