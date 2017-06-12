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الاثنين, 17 رمضان 1438 هـ, الموافق 12 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأمن العام”: السجن 5سنوات وغرامة 3ملايين عقوبة المساس بالنظام العام أو القيم الدينية

“الأمن العام”: السجن 5سنوات وغرامة 3ملايين عقوبة المساس بالنظام العام أو القيم الدينية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نوَّهت إدارة الأمن العام إلى أن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية للمملكة يعد جريمة معلوماتية، تعرض مرتكبها للسجن والغرامة.

وقالت الإدارة في تغريدة اليوم الإثنين إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأبانت أن العقوبة المنصوص عليها على هذه الجرائم هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر الاتصال على الرقم (989)، أو بتحرير بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن”، أو من خلال إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو غيرها من قنوات التواصل المختلفة.

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