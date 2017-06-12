مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 13.24 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 13.24 نقطة ليقفل عند مستوى 6822.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 46 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وأليانز إس إف, والمتطورة, وتكوين, وتعليم ريت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة, ومتلايف إيه أي جي العربي, وأنعام القابضة, والبحر الأحمر, وعذيب للاتصالات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.44% و 2.65%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والباحة، وتعليم ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، والراجحي، والباحة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 40.80 نقطة ليقفل عند مستوى 3996.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 104 صفقات.