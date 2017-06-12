تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 17 رمضان 1438 هـ, الموافق 12 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة: البدانة تقلل من فعالية لقاح الإنفلونزا

دراسة: البدانة تقلل من فعالية لقاح الإنفلونزا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل أن السمنة تلعب دورا في فعالية التطعيم ضد الانفلونزا.

وتبعا لهذه الدراسة قد تتطلب حماية الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة من فيروس الانفلونزا الموسمي نهجا بديلا.

ووفقا لورقة البحث العلمي التي نشرت في دورية المجلة الدولية للبدانة، شارك حوالي 1022 شخصا في الدراسة. وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات وفقا لمؤشر كتلة الجسم: عادي، وزن زائد، وسمين.

كما تم تطعيمهم بلقاح لأنفلونزا (IIV3)  قبل موسم الوباء 2013-2014 و2014-2015

هذا وأظهرت النتائج أن الأنفلونزا أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا تم الكشف عنها لدى 9.8٪ من المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، مقارنة مع 5.1٪ لدى مجموعة المشاركين ذوي الوزن الطبيعي.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

تعرّف عليها.. استشاري يقدم نصائح مهمة لمرضى القولون خلال شهر رمضان

تعرّف عليها.. استشاري يقدم نصائح مهمة لمرضى القولون ...

دراسة: تناول الأم المُسكرات أثناء الحمل يؤدي إلى تشوه وجوه الأطفال

دراسة: تناول الأم المُسكرات أثناء الحمل يؤدي إلى ...

تعرّف على أفضل طريقة لغسل الخضراوات والفاكهة من آثار المبيدات

تعرّف على أفضل طريقة لغسل الخضراوات والفاكهة من ...

العلماء يكشفون حقيقة مضار وفوائد الخبز بنوعيه

العلماء يكشفون حقيقة مضار وفوائد الخبز بنوعيه

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*