تعرّف عليها.. استشاري يقدم نصائح مهمة لمرضى القولون خلال شهر رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور وليد الحزيم، مرضى القولون من تنوع الأكلات الرمضانية، وتغيير أوقات الوجبات الرئيسية، مبيناً أن هذه الأمور ربما تسبب زيادة المعاناة لدى المرضى.

وأوضح الحزيم، بحسب “الوطن”، أنه من الضروري أن يكثر المرضى من شرب السوائل خلال الإفطار، خصوصاً لمن يشتكون من حالات الإمساك المزمن، إضافة إلى التدرج في كميات الطعام عند الأكل، وكذلك زيادة نسبة الأطعمة النباتية والألياف بشكل تدريجي، إلا أنه في بعض الحالات قد تزيد الألياف من أعراض المرض، بسبب الغازات الناتجة عن تخمرها.

وأضاف، يجب أيضاً التقليل من النشويات، مثل الأرز والخبز وكل أنواع المعجنات والبطاطا، لأنها تنتج كميات كبيرة من الغازات في الأمعاء خلال الهضم.

ونصح الحزيم، أيضاً المرضى بضرورة التقليل من الدهون، إذ تكثر أنواع الأطعمة المقلية على مائدة رمضان، إضافة إلى عدم الإكثار من المشروبات الغازية والمشروبات التي تحوي الكافيين، لأنها تزيد من هيجان القولون، وبيّن أن تناول الوجبات وفقاً لمواعيد محددة يساعد على انتظام عملية الهضم، ويقلل من تقلصات الأمعاء.

كما نصح بممارسة التمارين الرياضية، مؤكداً أن المشي من التمارين المفضلة خلال الصوم، ويفضل أن تمارس قبل الإفطار لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وكذلك بعد صلاة التراويح للمدة نفسها، أو لمدة تصل إلى ساعة كاملة.

وبيّن الحزيم، أنه يتوجب على المرضى بشكل عام خلال رمضان مراجعة أطبائهم باستمرار، وعدم الاعتماد على الوقاية الذاتية، وذلك لمتابعة حالتهم الصحية، خصوصاً أولئك الذين يؤثر الصيام عليهم بشكل واضح.