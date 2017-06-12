خلل بمحرك طائرة وقائدها يطلب من الركاب التصويت بين السفر أو النزول

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قرر ركاب طائرة شركة “إيزي جيت” البريطانية، النزول من رحلتهم المتجهة إلى مدينة بريستول، بعد أن أخبرهم قائدها بعدم تأكده من عمل كل المحركات بشكل جيد، وطلب منهم خلال وجودهم في مطار ملقة بإسبانيا إجراء قرعة أو تصويت حول ما إذا كانوا يرغبون في البقاء على متن الطائرة أو النزول.

وعاش الركاب حالة من الرعب والهلع، مُنْذُ الخميس الماضي إلى السبت، بعد تأخير رحلتهم بسبب محركات الطائرة، واضطرت شركة الطيران البريطانية استبدال الطائرة.

ونقل موقع “ديلي ميل” البريطاني عن الركاب قولهم: إن ربان الطائرة أخبرهم بأن “هناك احتمال 50/50 من اشتغال محرك واحد فقط خلال الرحلة”، وكان قد جرى تأجيل الرحلة إلى مدينة بريستول البريطانية لمدة 40 ساعة؛ مِمَّا أثار حالة من القلق والذعر في نفوس الركاب.